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بعد 3 زيادات في أسبوع واحد.. ننشر أسعار البيض اليوم السبت

12:46 م السبت 05 مارس 2022
بعد 3 زيادات في أسبوع واحد.. ننشر أسعار البيض اليوم السبت

أسعار البيض

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كتب- أحمد مسعد:

حققت أسعار البيض ثباتا، اليوم السبت، وذلك بحسب بورصة بيع البيض على مستوى الجمهورية، عقب 3 زيادات خلال أسبوع واحد.

وسجل سعر طبق البيض الأبيض في جميع البورصات الرئيسية 54.5 جنيه ليباع في الأسواق بـ 57 جنيها.

كما سجل سعر طبق البيض الأحمر ثباتا عند 55.5 جنيه في البورصات ليباع بـ 58 جنيها، وتراوحت أسعار البيض البلدي من 61 إلى 63 جنيها.

يذكر أن أسعار البيض قد شهدت حالة من التذبذب خلال شهري يناير الماضي وفبراير الجاري ما بين الارتفاع والانخفاض والاستقرار.

أسعار البيض بورصة بيع البيض طبق البيض الأبيض طبق البيض الأحمر

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