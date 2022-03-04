مدحت بركات من ندوة أبناء مصر الثقافية: دور الأحزاب المساهمة في بناء الوطن

إقبال على معرض زهور الربيع الـ89 في حديقة الأورمان بالجيزة (صور)

القاهرة - مصراوي:

أعرب المهندس مدحت بركات رئيس حزب أبناء مصر، عن سعادته بتنظيم الحزب لصالون أدبي وثقافي بشكل منتظم، واصفًا إياه بالإنجاز.

قال "بركات" -على هامش مشاركته بالصالون الأدبي رقم 15 الذي نظمه الحزب- إن الصالون ترجمة حقيقية لدور الأحزاب والمساهمة في بناء الوطن بكافة المجالات خاصة الثقافة والفنون.

أضاف رئيس حزب أبناء مصر أن دور الأحزاب الأساسي هو المساهمة في بناء الوطن بشكل حقيقي قائلاً: "مش مجرد منظر وألقاب" مشددًا على أن الإبداع الثقافي والأدبي بات في غاية الأهمية خلال الجمهورية الجديدة.

أوضح بركات أن الصالونات الثقافية ليست وليدة العصر، بل تعود إلى قديم الزمان بدء من الخليفة عمر بن الخطاب الذي كان يطالب القوافل التجارية بأن يلقوا على مسامعه الشعر مرورًا بمجالس الخلفاء والأمراء في العصرين العباسي والأموي وصالون السيدة سُكينة الثقافي بمنطقة الخليفة، الذي كانت تجمع فيه الشعراء من خلف حجاب؛ مناقشة الكتب الصادرة.

وأكد "بركات" على سعيه الدائم من خلال الحزب للمساهمة الحقيقة في التنمية الثقافية، مشيرًا إلى بذل الجهد المطلوب للنهوض بالمجال الثقافي في مصر.

لجنة الثقافة والفنون بحزب أبناء مصر، نظمت ندوة تثقيفة تحت رعاية المهندس مدحت بركات رئيس الحزب، مساء الأربعاء.

افتتح الدكتور محمد والي الأمين العام لحزب أبناء مصر، والدكتورة رحاب غزالة أمين عام المرأة بالحزب الندوة بكلمة؛ أكدا خلالها على اهتمام الحزب بإقامة الصالون الأدبي مرتين شهريًا؛ للمساهمة في التنمية الثقافية في ظل حالة من التردي الثقافي معتبرا ذلك هدف قومي وليس حزبي.

أوضح "والي" أن الحزب ممثل شامل للمجتمع المدني بممارسة دور المنظمات والجمعيات غير الحكومية مضافًا إليها النشاط السياسي، مؤكدًا سعي الحزب لدفع عجلة التنمية الثقافية بتقديم البديل الثقافي المناسب.

الأمين العام لحزب أبناء مصر كشف عن أنه من المقرر إعلان مسابقة للأغنية الوطنية على مستوى الجمهورية بعد عقد الصالون الأدبي رقم 30، لافتًا إلى رصد مبالغ قيمة للمسابقة فضلًا عن تبني الحزب للأغنية الفائزة بتوزيعها خارج وداخل مصر.

كما أوضح "والي" أن الصالون سيهتم بمواهب البراعم "الحزب تبنى فكرة منظمة طلائع داخل الحزب وتبدأ عملها مطلع أبريل دون سن 18 سنة".

في ختام الندوة، كرّم المهندس مدحت بركات والدكتور محمد والي عددا من المشاركين بمنحهم كتبًا قيمة وهم كل من: الدكتور خالد حسن أستاذ النقد بجامعة عين شمس، والشاعر علي فاروق كبير معلمي اللعة الغربية وأحمد شعبان شاعر ورئيس اللجنة الثقافية والفنون بالحزب، ومحمد رفاعي الشاعر ومعلم اللغة العربية والشاعر وجيه أمين كبير الزجالين.