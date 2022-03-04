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الجيزة: صيانة كوبري نكلا العلوي ورصف شارع الموقف بمنشأة القناطر

09:06 م الجمعة 04 مارس 2022
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كتب- أحمد مسعد:

وجّه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمتابعه تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري وبمتابعة محمد عبدالراضي، رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر.

ونشرت محافظة الجيزة، عبر صفحتها الرسمية فيسبوك، متابعة أعمال صيانة الكوبري العلوي بنكلا، وتنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية لرصف شارع الموقف القديم بعرض 4 أمتار وطول 22 مترًا تقريبًا وتم وضع طبقة الربط.

أحمد راشد منشأة القناطر الجيزة كوبري نكلا العلوي

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