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الوزراء: طائرتان مصريتان تتجهان إلى بولندا لإعادة الطلبة المصريين

08:42 م الجمعة 04 مارس 2022
الوزراء: طائرتان مصريتان تتجهان إلى بولندا لإعادة الطلبة المصريين

نادر سعد

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كتب- محمد سامي:

قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإجلاء الطلبة المصريين الذين عبروا الحدود الأوكرانية إلى الدول الأوروبية المجاورة، تتجه طائرات مصريتان من شركة "آير كايرو" إلى بولندا لإجلاء طلبة مصريين من هناك.

وأضاف المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم مساء اليوم إقلاع طائرتين تابعتين لشركة إير كايرو، متوجهتين إلى بولندا، ليعود على متنهما إلى أرض الوطن الطلبة المصريون الذين عبروا الحدود الأوكرانية البولندية.

نادر سعد مجلس الوزراء عبدالفتاح السيسي السيسي

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