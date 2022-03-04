وفد تليفزيوني روماني في زيارة تعريفية لمصر

كتب- أحمد مسعد:

تستضيف وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وفدًا من إحدى القنوات التليفزيونية الرومانية الشهيرة، في زيارة تعريفية للمقصد السياحية المصري.

وتتضمن الزيارة الأماكن السياحية في كل من القاهرة والإسكندرية والأقصر وشرم الشيخ، لإعداد محتوي فيلمي وثائقي ومحتوي تليفزيوني لعرض عدد من الحلقات التليفزيونية التي تبرز الجمال والتنوع الذي يتميز به المقصد السياحي المصري وأنماطه ومنتجاته المختلفة.

وأشار ماجد أبو سديرة رئيس المكاتب السياحية بالهيئة أن هذه الاستضافة تأتي في إطار الخطة الترويجية لوزاة السياحة والآثار لتنويع وتحديث آليات الترويج السياحي والتي من بينها استضافة ممثلي وسائل الإعلام والمدونين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة من كل دول العالم للترويج للمقصد السياحي المصري.