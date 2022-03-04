موجة حارة.. الأرصاد: ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة يبدأ في هذا الموعد

كتب – أسامة علي:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة بدءا من غد السبت.

وقالت غانم، لمصراوي، إن البلاد تشهد بداية من الغد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة، بمعدل 3 درجات، مؤكدة أنه من المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى غدا 23 درجة مئوية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، أن الارتفاع التدريجي بدرجات الحرارة مستمر حتى بعد غد الأحد، وستكون ذروة ارتفاع درجات الحرارة وسنشهد موجة حارة، مع نشاط مثير رياح مثير للرمال والأتربة، وبداية من يوم الاثنين ستنخفض الحرارة بشكل ملحوظ.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة ستنخفض بشكل ملحوظ مع دخول ساعات الليل ويكون الطقس شديد البرودة على أنحاء الجمهورية كافة وبخاصة الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.