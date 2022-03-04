أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

موجة حارة.. الأرصاد: ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة يبدأ في هذا الموعد

03:08 م الجمعة 04 مارس 2022
موجة حارة.. الأرصاد: ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة يبدأ في هذا الموعد

الطقس

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب – أسامة علي:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة بدءا من غد السبت.

وقالت غانم، لمصراوي، إن البلاد تشهد بداية من الغد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة، بمعدل 3 درجات، مؤكدة أنه من المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى غدا 23 درجة مئوية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، أن الارتفاع التدريجي بدرجات الحرارة مستمر حتى بعد غد الأحد، وستكون ذروة ارتفاع درجات الحرارة وسنشهد موجة حارة، مع نشاط مثير رياح مثير للرمال والأتربة، وبداية من يوم الاثنين ستنخفض الحرارة بشكل ملحوظ.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة ستنخفض بشكل ملحوظ مع دخول ساعات الليل ويكون الطقس شديد البرودة على أنحاء الجمهورية كافة وبخاصة الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

الطقس درجات الحرارة موجة حارة

الخبر التالى:

منزلة الشهداء.. الأوقاف تعلن موضوع خطبة الجمعة المقبلة - النص الكامل

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1261

إصابات اليوم

17

وفيات اليوم

1008

متعافون اليوم

487642

إجمالي الإصابات

24149

إجمالي الوفيات

417479

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| السيسي يوجه بتحقيق أكبر قدر من الطرق والمحاور الجديدة بالقاهرة لتوفير السيولة المرورية

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا