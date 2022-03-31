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الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري

09:26 م الخميس 31 مارس 2022
الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري

مصلحة الشهر العقاري

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كتب- مينا غالي:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الأخير قرار وزير العدل رقم 2332 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الشهر العقاري الصادر في 14 أغسطس 1946.

ونص القرار على أن تضاف للائحة التنفيذية لقانون تنظيم الشهر العقاري مواد جديدة بأرقام (3 مكررًا/ 7 مكررًا 1/ 7 مكررًا 2/ 7 مكررًا 3/ 32 مكررًا).

وينشر (مصراوي) نص القرار على النحو التالي:

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