موجة حارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة (بيان بالدرجات)

القاهرة - أ.ش.أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس غدًا الجمعة، ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

كما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد بارد ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وترتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية شرقية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 33 17

الاسكندرية 30 17

وادى النطرون 31 16

طنطا 32 16

شبين الكوم 33 17

دمنهور 32 16

بلطيم 31 16

مطروح 33 17

السلوم 34 17

سيوة 35 18

بورسعيد 31 15

دمياط 30 16

الزقازيق 33 17

المنصورة 33 17

الاسماعيلية 32 17

السويس 32 17

العريش 29 14

رفح 30 14

رأس سدر 29 18

نخل 29 18

نويبع 28 17

طابا 34 18

كاترين 28 10

الطور 32 17

شرم الشيخ 34 21

الغردقة 33 20

مرسى علم 35 21

الفيوم 34 13

بنى سويف 34 13

المنيا 35 14

أسيوط 35 14

سوهاج 36 16

قنا 36 16

الأقصر 37 18

أسوان 38 18

ادفو 38 19

أبوسمبل 38 19

الوادى الجديد 39 20

شلاتين 35 19

ابو رماد 35 19

حلايب 36 18

رأس حدربة 36 18

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