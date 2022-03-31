مدبولي: تكليف رئاسي بسرعة إنهاء وثيقة "سياسة ملكية الدولة"

كتب - محمد غايات:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بسرعة الانتهاء من وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، والتى يأتي إعدادها فى إطار إعداد استراتيجية قومية لتمكين القطاع الخاص، وتحديد أنشطة تواجد الدولة والقطاع الخاص، وسرعة إطلاقها.

وأشار إلى أنه تم عرض أبرز ملامح هذه الوثيقة على مجلس الوزراء أمس، ومن المقرر إطلاقها قريبًا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء، اليوم، لاستعراض إجراءات تنشيط البورصة المصرية وجذب الاستثمارات الأجنبية، بحضور كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور محمد فريد صالح، رئيس البورصة المصرية، وشيرين الشرقاوى، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، ومى عادل، مستشار وزير المالية للأسواق المالية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من المقترحات والأفكار التى من شأنها أن تسهم فى زيادة وجذب الاستثمارات المختلفة، سواء من الداخل أو من الخارج، بما يسهم فى تنشيط البورصة المصرية.

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