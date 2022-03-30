برلمانى يطالب التضامن بتوعية الجمعيات وتفعيل المنافسة بينها

كتب- نشأت علي:

أكد النائب أحمد البنا، عضو مجلس النواب، أهمية تعديلات قانون تنظيم العمل الأهلى، بهدف تقنين أوضاع الجمعيات الأهلية، مشيرًا إلى أهمية دور الجمعيات بالمجتمع، قائلا:"لا يوجد شبر في أرض مصر إلا وبه بصمة للجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، في مختلف القطاعات والمجالات.

جاء ذلك في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، ومشروع القانون المقدم من النائب طلعت عبد القوي وستون نائبًا آخرون أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، في ذات الموضوع.

وأضاف "البنا"، أن تقنين أوضاع الجمعيات أمر مهم، لاسيما وأن هناك نحو 60% من الجمعيات لم يقنن أوضاعه وفقًا للقانون الحالي، متابعا،: "علينا بحث سبب عدم تقنين أوضاع هذه الجمعيات والمنظمات وتسهيل الإجراءات".

وتابع البرلماني: "نحتاج إلى عمل هذه الجمعيات بشكل قانوني، وتمارس دورها المجتمعي، كما نحتاج أن تتنافس الجمعيات مع بعضها البعض في تقديم الخدمات للمواطنين".

وأعلن النائب أحمد البنا، موافقته على التعديلات المقدمة، مشيرًا إلى أهمية دور وزارة التضامن الإجتماعي، في توعية الجمعيات وتوجيههم للقيام بدورهم بشكل جيد وتفعيل المنافسة بينهم لتقديم الخدمات.