"سياحة النواب" توصي بفتح مكتب دائم لفحص الأتوبيسات بجميع المحافظات السياحية

كتب- مصراوي:

أوصت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، بضرورة مخاطبة غرفة شركات السياحة، للتنسيق بين الغرفة الفرعية بالأقصر مع المحافظة لتوفير مكان لائق بانتظار الأتوبيسات السياحية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم، لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة أماني الشعولي، بشأن عدم إنشاء مكتب خاص بفحص الأتوبيسات السياحية بالأقصر.

كما أوصت اللجنة، وزارة السياحة والآثار بفتح مكتب دائم خاص بفحص الأتوبيسات السياحية بمحافظات الأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، لعدم التسبب في توقفها عن العمل بسبب بطء الإجراءات وخصوصا في المواسم السياحية.

وطالبت لجنة السياحة، بضرورة تدريب المزيد من الكوادر الفنية الإضافية لتغطية احتياجات الفحص الفني السياحي بالمحافظات السياحية، والتنسيق بين وزارة السياحة والإدارة العامة للمرور لعمل بروتوكول تعاون لتوحيد نظام ومكان الفحص الفني للأتوبيسات.

شارك في الاجتماع، سامية سامي محمود رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية والمرشدين السياحيين، ومحمود عبد الرازق مدير عام النقل السياحي.

وأكدت النائبة نورا على، أن محافظة الأقصر من المقاصد السياحية الهامة وأنها أيقونة للسياحة العالمية من خلال تحويلها لمتحف مفتوح مجهز لاستقبال السائحين من جميع أنحاء العالم.

وأشارت نورا علي، إلى أن المركبات السیاحیة تعتبر الوسيلة الأكثر أهمية لدى شركات السياحة لتشغيل السياحة الوافدة إلى المحافظة، وأن الشركات بالأقصر تواجه بعض المشاكل ما ينعكس سلبا على الرحلات.

من جانبها قالت سامية محمود، إن وزارة السياحة تعمل من أجل الوصول إلى اللامركزية في إجراء الفحص، وأنه حالياً يتم الفحص من خلال (6 لجان) يتم إرسالهم إلى محافظات الجمهورية على مدار السنة حيث تكون اللجان موجودة في كل محافظة مرتين خلال العام.

واقترحت سامية محمود، بأن يتم إرسال اللجنة الخاصة بفحص الأتوبيسات السياحية أول يومين من كل شهر لفحص الأتوبيسات السياحية على مستوى الجمهورية، وأنه مسموح بالفحص أثناء وجود اللجنة حتى قبل موعد انتهاء الترخيص.