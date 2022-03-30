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برلماني: التمويل الأجنبي من أمريكا والاتحاد الأوروبي يمثل خطرًا على مصر

09:51 م الأربعاء 30 مارس 2022
برلماني: التمويل الأجنبي من أمريكا والاتحاد الأوروبي يمثل خطرًا على مصر

محمد عبد العليم داود

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كتب- نشأت علي:

قال محمد عبد العليم داود، عضو مجلس النواب، إن التمويل الأجنبي من أمريكا والاتحاد الأوروبي يمثل خطرًا شديدًا على مصر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأربعاء، أثناء مناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، ومشروع القانون المقدم من النائب طلعت عبد القوي وستين نائبًا آخرين أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، في ذات الموضوع.

وأوضح داود أن التمويل الأجنبي في الفترات الماضية كان يستهدف أحزاباً سياسية، ويسعى للتأثير على الأوضاع في مصر.

وأشار النائب إلى أن أخطر ما يهدد مصر هو التمويل الأجنبي، متابعًا: هذا السرطان الذي استشرى سنوات كثيرة في مصر.

ونوه عضو مجلس النواب بأهمية أن يكون هناك تمويل وطني للعمل الحقوقي في مصر، خصوصًا العاملين في قطاعات الصحة والسياسة وغيرهما.

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