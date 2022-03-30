رئيس مؤتمر "سيتي سكيب": السوق العقاري يواجه تحديات جديدة بسبب الحرب الروسية

كتب-محمد عبدالناصر:

قال المهندس فتح الله فوزي، رئيس مؤتمر سيتي سكيب مصر، إن قطاع التشييد والبناء أثبت قدرته في مواجهة العديد من التحديات خلال السنوات الماضية، ونجح في تنفيذ حجم ضخم من المشروعات التنموية بالدولة.

وأضاف "فوزي"، أن قطاع التشييد يساهم بنحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة ويحقق معدلات نمو سنويًا وهو ما يتطلب دعمه لاستكمال مخططات التنمية بالدولة.

وأوضح خلال كلمته بمؤتمر سيتي سكيب مصر، أن شركات المقاولات تواجه حاليًا تحديًا جديدًا يتمثل في ارتفاع أسعار مواد البناء الخام تأثرًا بتداعيات أزمة الحرب الروسية الأوكرانية والتي أثرت سلبًا على كافة سلاسل الإمداد ودفعت برفع أسعار خامات البناء وما يتبع ذلك من ارتفاع في تكلفة التنفيذ لمشروعات التشييد.

وأشار إلى أن قطاع التشييد والبناء يتحمل ضغوطًا إضافية في الفترة الراهنة نتيجة التزام الشركات بتنفيذ المشروعات المتعاقد عليها طبقا للبرامج الزمنية المحددة وهو ما يزيد من الأعباء المالية عليها.

وأكد رئيس مؤتمر سيتي سكيب، أن الأزمة القائمة في ارتفاع أسعار مواد البناء تتطلب تدخل الدولة بدعم قطاع المقاولات من خلال الإسراع بصرف مستحقات الشركات وصرف تعويضات مالية فضلًا عن مد مهلة زمنية إضافية لجدولة تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها بغرض رفع الضرر القائم على شركات المقاولات حاليًا.