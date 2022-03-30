حدث في 8 ساعات| بيان مصري سوداني مشترك عن سد النهضة وتفاصيل الوديعة السعودية للبنك المركزي

حدث في 8 ساعات| بيان مصري سوداني مشترك عن سد النهض

كتب ـ يوسف عفيفي

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، استقبال الرئيس السيسي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، وتفاصيل الوديعة السعودية في البنك المركزي المصري، وإعلان شركة مترو الأنفاق مواعيد التشغيل في رمضان، ووصول بعثة المنتخب القومي إلى مطار القاهرة بعد صعود السنغال لكأس العالم.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:​

سد النهضة وليبيا.. بيان مصري سوداني مشترك بعد لقاء السيسي والبرهان

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم في قصر الاتحادية، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

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مدبولي يشهد مراسم التوقيع على اتفاقية "صندوق الاستثمارات العامة السعودي" في مصر

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم التوقيع على اتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية، بشأن استثمار "صندوق الاستثمارات العامة السعودي" في جمهورية مصر العربية.

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رئيس الوزراء: استثمارات سعودية في مصر بـ10 مليارات دولار قريبًا

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم الأبعاء، مع الدكتور عصام بن سعيد، عضو مجلس الوزراء السعودي، وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى، والوفد المرافق له، عقب التوقيع على الاتفاقية الخاصة باستثمار "صندوق الاستثمارات العامة السعودي" في جمهورية مصر العربية.

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خطوات التسجيل في منصة الاختبارات الإلكترونية لـ"أبناؤنا في الخارج"

أعلنت وزارة التربية والتعليم، إتاحة منصة إلكترونية، لإجراء الاختبارات للطلاب "أبناؤنا بالخارج إلكترونيا.

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مد الساعات وزيادة الرحلات.. "المترو" يعلن مواعيد التشغيل في رمضان

أصدر المهندس علي الفضالي، رئيس مجلس إدارة شركة مترو الأنفاق، والمهندس خالد صبرة، العضو المنتدب للتشغيل والصيانة، توجيهات بضرورة تقديم أفضل الخدمات الممكنة لجمهور الركاب خلال أيام الشهر الكريم، مع الاستمرار في مد ساعات التشغيل بالخط الأول حلوان- المرج الجديدة، والخط الثاني شبرا الخيمة- المنيب.

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رمضان 2022.. موعد استطلاع هلال الشهر الكريم

تستطلع دار الإفتاء المصرية، الجمعة المقبلة، هلال شهر رمضان المبارك من خلال لجانها الشرعية والعربية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

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طائرة بعثة المنتخب القومي تصل مطار القاهرة بعد صعود السنغال لكاس العالم

وصلت إلى مطار القاهرة الدولي، طائرة المنتخب القومي قادمة من العاصمة السنغالية داكار، بعد الخسارة أمام السنغال بركلات الترجيح في المباراة الفاصلة المؤهلة لكأس العالم 2022.

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الصحة: فحص 10.8 مليون طالب ضمن مبادرة الكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم

أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص 10 ملايين و836 ألفاً و959 طالباً، بمختلف مدارس الجمهورية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للكشف المبكر عن أمراض (الأنيميا والسمنة والتقزم) لدى طلاب المرحلة الابتدائية، منذ إطلاقها بداية العام الدراسي الحالي وحتى اليوم، في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة الطلاب.

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بينها شم النسيم.. تعرف على الإجازات الرسمية في شهر رمضان

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