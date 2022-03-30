"زراعة النواب" توصي بتشكيل لجنة حكومية لبحث الاستفادة من الهندسة الوراثية

كتب- نشأت علي:

أوصت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، بتشكيل لجنة من وزارات الزراعة والصحة والبيئة، ومركز البحوث الزراعية وأحد نواب لجنة الزراعة بمجلس النواب ورئيس اتحاد منتجي الدواجن، لدراسة مدى السير والاستفادة من تقنية الهندسة الوراثية في الزراعة بما لايضر بصحة الإنسان، على أن تقوم اللجنة بعملها وتقديم تقرير للجنة خلال 60 يومًا من قرار تشكيلها.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب إبراهيم الديب، بشأن عدم السماح للمزارعين بزراعة تقاوي الذرة المعدلة وراثيًا في مصر رغم ارتفاع محتواها من البروتين النباتي وإنتاجيتها المحصولية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأعلاف الحيوانية، بحضور ممثلي وزارات الصحة والزراعة والبيئة ومركز البحوث وعدد من الشركات المختصة بإنتاج التقاوي.

وقال النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، إن اجتماع اليوم يعد بمثابة جلسة حوارية للاستماع إلى كافة الأطراف بهدف التوصل إلى تصور للسير في ذلك المجال، لاسيما في ظل اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بذلك الملف، وفكره الحديث للتنمية بمختلف أشكالها.

وأضاف "الحصرى"، أن هناك دول عديدة، سبقتنا في ذلك المجال ومازلنا نقف مكاننا ونتردد فيه، مشيرًا إلى ان القيادة السياسية في مصر حاليًا، لديها القدرة والجرأة على القيام بأي شيء يصب في صالح التنمية بالبلاد، متابعا،: "نتحدث منذ عامين في هذا الملف، وبالفعل يوجد رؤية لهذا الأمر ونتحدث كلجنة مع الحكومة، ونسعى لوضع تصور واضح بشأنه".

وأشار "الحصري"، إلى أننا نحظى حاليًا بفكر الرئيس السيسي، الذي دائمًا يطالب بتحقيق نتائج على أرض الواقع بحلول جذرية، ونحاول العمل على زيادة الإنتاج وتحقيق الهدف الأسمى وهو المصلحة العامة، دون تردد أو خوف.

وتابع: "ننتظر من اللجنة التي سيتم تشكيلها، التوصية، بآليات الاستفادة من الهندسة الوراثية بما لا يضر بصحة الإنسان أو إغلاق ذلك الملف".

وأكد النائب أحمد البنا، عضو لجنة الزراعة، أهمية ذلك المجال في زيادة الإنتاج، وقال: أتعجب من قيامنا باستيراد محاصيل مهندسة وراثيا من الخارج، ونرفض الاستفادة اقتصاديا من تلك الهندسة الوراثية في الداخل".

وأشار البرلماني إلى أهمية المميزات التي تنتج عن الهندسة الوراثية، مثل مقاومة الحرارة والآفات وزيادة الإنتاج.

وأيده في ذلك النائب عامر الشوربجي، والذي انتقد تخوفات البعض، وقال الشوربجى، الدول المتقدمة تستخدم تلك التقنية منذ سنوات، ونحن مازلنا مترددين.

كما أكد كل من النائب طلبة النحال وعبدالحميد الدمرداش، أهمية جلسة اليوم، وأنها بداية للسير في ذلك الطريق لتحقيق زيادة الإنتاج، وبحث أي معوقات أمامه.

وقال محمود العناني، رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن الهندسة الوراثية للذرة لها فوائد عديدة منها مقاومة الحشائش وزيادة الإنتاج، والقضاء على الآفات، مضيفًا أن متوسط الإنتاج في دول العالم ومنها أمريكا، يبلغ ٨ طن للفدان، بالتالي سيكون عندنا فرصة جيدة.

وتابع "العناني"،: "لا آثار سلبية نهائيًا، في تطبيق الهندسة الوراثية، وأن كل وقت نتأخر فيه عن تطبيقها يمثل خسارة لنا".

من جانبه أشاد الدكتور عباس الشناوي، رئيس هيئة الخدمات بوزارة الزراعة، بفتح اللجنة لذلك الملف، قائلا،: "ما يحدث اليوم يؤكد أننا في الطريق الصحيح، فنحن في بيت التشريع الحقيقي، فمعهد الهندسة الوراثية، أنشئ في مركز البحوث لهذا الغرض، ولكن هناك بعض الاتفاقيات الدولية تضع بعض الضوابط لتداول المحاصيل المعالجة وراثيًا، ما نحتاج فيه لمساعدة تشريعية، بإقرار تعديل تشريعي يسمح لنا بذلك الأمر".

واقترح النائب إبراهيم الديب، مقدم طلب الإحاطة، بأن يتم البدء بالسماح باستيراد كميات تجريبية من التقاوي المهندسة وراثيًا، من الخارج، لتجربتها في دائرة صغيرة ومتابعة آثارها، من خلال فريق عمل بحثي، للوقوف على نتائجها.

وأوصت اللجنة في ختام الاجتماع، بتشكيل لجنة من وزارات الزراعة والصحة والبيئة، ومركز البحوث الزراعية وأحد نواب لجنة الزراعة بمجلس النواب ورئيس اتحاد منتجي الدواجن، لدراسة مدى السير والاستفادة من تقنية الهندسة الوراثية في الزراعة بما لا يضر بصحة الإنسان، على أن اللجنة بعملها وتقديم تقرير للجنة خلال ستون يوما من قرار تشكيلها.

وقال النائب هشام الحصرى، أن النائب إبراهيم الديب سيكون هو ممثل لجنة الزراعة في تشكيل اللجنة باعتباره مقدم طلب الإحاطة.