الحكومة: إعفاء السائحين الروس والأوكرانيين من غرامات انتهاء صلاحية التأشيرة

كتب - محمود مصطفى:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الثامن للجنة الوزارية للسياحة والآثار، اليوم، وذلك بحضور الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والاثار، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والطيار محمد منارعنبة، وزير الطيران المدنى، واللواء حسام شحاته، مدير إدارة المتاحف العسكرية، واللواء أحمد سعد، نائب رئيس قطاع شرطة السياحة والآثار، والدكتور أحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية، ومسئولى عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وبحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء، الأربعاء، تناول وزير السياحة والآثار جهود الوزارة فى التعامل مع تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وتخصيص خط ساخن، لهذا الشأن، إلى جانب ما تم من تنسيق مع الجهات المعنية بشان إعفاء السائحين الأوكرانيين والروس من الغرامات المقررة على انتهاء صلاحية التأشيرة، أو مدة الإعفاء من سداد رسوم التأشيرة.

وتناول الدكتور خالد العناني، موقف حركة السياحة الوافدة إلى مصر وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، عليها وسبل مواجهة تلك الأزمة، مستعرضاً حصراً باعداد السائحين الذين قاموا بزيارة مصر خلال عام 2021، وكذا عدد السائحين الوافدين خلال الفترة من يناير 2022 وحتى 25 مارس الجارى، والليالى السياحية التى قضاها هؤلاء السائحين، والأسواق السياحية الوافدين منها، منوهاً إلى تداعيات متحور "أوميكرون"، والأزمة الروسية الأوكرانية على حركة السياحة العالمية، وما حدث من تغيرات فى ترتيب الأسواق، وخاصة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية.