لجذب السياحة.. الحكومة توافق على مد برنامج تحفيز الطيران المدني

كتب - محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء، الأربعاء، على مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي بذات الشروط والضوابط، اعتبارا من أول نوفمبر 2022 وحتى 30 أبريل 2023.

وبحسب بيان لمجلس الوزراء، يأتي القرار لتمكين شركات السياحة من بيع البرنامج السياحي الشتوي من الآن، وذلك في إطار تعزيز الجهود المتعلقة بجذب الحركة السياحية من الأسواق المختلفة إلى المقاصد السياحية المصرية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم.​