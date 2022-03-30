مايا مرسي: العنف ضد النساء والفتيات يرتبط ارتباطا وثيقا بتغير المناخ

القاهرة - أ ش أ:

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن "العنف ضد النساء والفتيات يرتبط بتغير المناخ ارتباطا وثيقا، حيث تتأثر الخدمات المتعلقة بالعنف ضد المرأة بعواقب تغير المناخ، بالإضافة إلى العواقب الصحية الناجمة عن تغير المناخ والتي تؤثر على صحة المرأة بأشكال مختلفة (الصحة الجسدية والنفسية)، وكذلك إمكانية الوصول إلى خدمات ومنتجات الرعاية الصحية".

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة مايا مرسي في فعاليات المؤتمر العلمي الـ10 لجامعة عين شمس تحت عنوان (الجامعة وبناء الإنسان.. نحو الجمهورية الجديدة)، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبرئاسة الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة.

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي جهود مصر خلال جائحة فيروس كورونا، حيث كانت مصر هي الدولة الأولى على مستوى العالم التي أصدرت سياسة استجابة سريعة تجاه وضع المرأة في ظل الجائحة، والأولى على مستوى العالم التي تصدر آلية رصد تتابع للسياسات والقرارات والإجراءات المستجيبة لاحتياجات المرأة التي تتخذها الدولة في ظل انتشار فيروس كورونا، وتتابع عملية التطبيق لتلك السياسات.

وأوضحت أنه تم إطلاق 5 إصدارات من الرصد حتى يناير 2021، واتخاذ أكثر من 165 إجراء احترازيا ضد الجائحة مستجيب لاحتياجات المرأة، مشيرة إلى إصدار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة برنامج تعقب الاستجابة العالمي 19-COVID، والذي بين أن مصر هي الدولة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والدول العربية التي تتخذ تدابير تراعي النوع الاجتماعي، فضلا عن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالإجماع قرار مصري بشأن تعزيز الاستجابة الوطنية والدولية السريعة لتأثير فيروس كورونا على النساء والفتيات.

وأضافت الدكتورة مايا مرسى أن أعمال الدورة الـ66 للجنة وضع المرأة بامم المتحدة تناولت هذا العام موضوع " تمكين المرأة وتغير المناخ"، منوهة بأن مصر تعد من أكثر الدول تأثراً بالتداعيات السلبية لتغير المناخ، على الرغم من مساهمتها المحدودة للغاية ف هذه التداعيات، حيث لا تزيد مساهمتها في الانبعاثات الحرارية العالمية عن 0.6% وفقًا للإحصائيات.

ولفتت إلى أن وصول النساء والفتيات المحدود إلى الموارد والتحكم فيها، بما في ذلك التعليم، يعود إلى صعوبة وصولهن إلى المعلومات حول أساليب التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره والحلول والخدمات الذكية في دولنا، ويؤدي هذا أيضًا إلى انخفاض فرص المرأة في إطار الانتقال العادل "للاقتصاد الأخضر" والتمكين الاقتصادي.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن هناك فئات معينة من النساء تواجه عواقب معقدة لتغير المناخ، مثل النساء ذوات الإعاقة، والريفيات، واللائي يعشن في المناطق الجغرافية الأكثر تأثرا مثل المناطق الساحلية.

واستعرضت الطرح الدولي لرؤية مصر لموضوع المرأة والبيئة وتغير المناخ، والذيى يرتكز على 7 ركائز أساسية، هي: العمل علي أساليب تراعي احتياجات المرأة خلال عملية التكييف والتخفيف من حده تداعيات التغير المناخي، وتعزيز فاعلية المرأة ومشاركتها الفعالة خلال مراحل الحوكمة البيئية، والاستفادة من فرص توظيف المرأة خلال عملية الانتقال البيئي العادل للاقتصاد الأخضر والاستهلاك الرشيد والاقتصاد الأزرق في إطار أهداف التنمية المستدامة.

وبينت أن الركائز تتضمن كذلك معالجة الآثار والتداعيات الصحية والاجتماعية للتدهور البيئي علي المرأة، وتعزيز التوعية والتغيير السلوكي بشأن قضايا المرأة وتغير المناخ، وتعزيز إنتاج البيانات والمعرفة بموضوعات المرأة والبيئة وتغير المناخ وتطبيق مبادئ تمكين المرأة ومراعاة احتياجاتها خلال عملية تمويل التغير المناخي.

وأعلنت رئيسة المجلس القومي للمرأة، في ختام كلمتها خلال المؤتمر، أن مؤتمر المناخ المزمع عقده في نهاية العام الجاري في شرم الشيخ سوف يتضمن محورا خاصا بتمكين المرأة والوصول لتغير عادل للمرأة في سبيل الاتجاه للاقتصاد الأخضر.