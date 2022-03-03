أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

رحلتان جديدتان بين الغردقة وبودابست.. مصر للطيران تشارك في معرض مجري

09:35 م الخميس 03 مارس 2022
رحلتان جديدتان بين الغردقة وبودابست.. مصر للطيران تشارك في معرض مجري

شركة مصر للطيران

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد عبيد:

تشارك شركة مصر للطيران في معرض UTAZES HUNGEXPO، في العاصمة المجرية "بودابست" خلال الفترة من 3 إلى 6 مارس الجاري، في إطار اهتمام الشركة بالمشاركة في المعارض والفعاليات الهامة الداعية لتنشيط السياحة إلى مختلف المدن المصرية.

وتأتي مشاركة الشركة ضمن الجناح المصري المشارك بالمعرض، والذي تعرض به مصر للطيران أحدث منتجاتها وخدماتها.

ومن المقرر اعتبارًا من الأحد 13 مارس الحالي، أن تبدأ الشركة في تسيير رحلتين جديدتين أسبوعيًا يومي السبت والأحد بين بودابست والغردقة.

يذكر أن مصر للطيران تُسير حاليًا رحلتين أسبوعيًا يومي الثلاثاء والجمعة بين بودابست والقاهرة، ومن المتوقع زيادة عدد الرحلات بين المجر ومصر خلال الفترة المقبلة.

شركة مصر للطيران الغردقة بودابست

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1322

إصابات اليوم

36

وفيات اليوم

2008

متعافون اليوم

485093

إجمالي الإصابات

24110

إجمالي الوفيات

415490

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا