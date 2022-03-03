رحلتان جديدتان بين الغردقة وبودابست.. مصر للطيران تشارك في معرض مجري

كتب- محمد عبيد:

تشارك شركة مصر للطيران في معرض UTAZES HUNGEXPO، في العاصمة المجرية "بودابست" خلال الفترة من 3 إلى 6 مارس الجاري، في إطار اهتمام الشركة بالمشاركة في المعارض والفعاليات الهامة الداعية لتنشيط السياحة إلى مختلف المدن المصرية.

وتأتي مشاركة الشركة ضمن الجناح المصري المشارك بالمعرض، والذي تعرض به مصر للطيران أحدث منتجاتها وخدماتها.

ومن المقرر اعتبارًا من الأحد 13 مارس الحالي، أن تبدأ الشركة في تسيير رحلتين جديدتين أسبوعيًا يومي السبت والأحد بين بودابست والغردقة.

يذكر أن مصر للطيران تُسير حاليًا رحلتين أسبوعيًا يومي الثلاثاء والجمعة بين بودابست والقاهرة، ومن المتوقع زيادة عدد الرحلات بين المجر ومصر خلال الفترة المقبلة.