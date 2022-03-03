الطقس غدا الجمعة: انخفاض جديد في الحرارة.. وأمطار على هذه المناطق

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا الجمعة، بالتزامن مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد حالياً.

وأوضحت منار لمصراوي، أن البلاد تشهد غدا الجمعة، انخفاضا جديدا في درجات الحرارة، بقيم تتراوح بين 4 لـ 7 درجات لتبلغ درجات الحرارة 19 درجة على القاهرة الكبرى، مع نشاط للرياح على كافة مناطق الجمهورية.

وأضافت أن نشاط الرياح، يزيد من الإحساس أكثر بانخفاض درجات الحرارة، وعودة فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري قائلة:"رجعنا للأجواء الشتوية تاني".

وأشارت منار، إلى أن أسباب هذه التقلبات ترجع إلى تأثر البلاد بنشاط رياح شمالية غربية قادمة من البحر المتوسط، على سطح الأرض، مع امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، يعملان على عودة الأجواء الشتوية وانخفاض درجات الحرارة مرة أخرى.

ونصحت منار المواطنين، بعدم تخفيف الملابس، أو عدم الانخداع بفترات الاستقرار في الأحوال الجوية، خلال فترة النهار أو الطقس الدافئ، كون الطقس مع دخول ساعات الليل شديد البرودة على كافة أنحاء الجمهورية، متابعة:"لذا ننصح باستمرار ارتداء الملابس الشتوية خلال فترة النهار والليل على الأقل حتى انتهاء فصل الشتاء".

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