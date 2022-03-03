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الإعلاميين: سنتقدم ببلاغات للنائب العام ضد شريف عامر ومبروك عطية

09:32 م الخميس 03 مارس 2022
الإعلاميين: سنتقدم ببلاغات للنائب العام ضد شريف عامر ومبروك عطية

شريف عامر

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كتب- مينا غالي:

قالت نقابة الإعلاميين، إنها ستتخذ الاجراءات القانونيه ضد كل من يسئ للشعب المصري العظيم وتحديدًا الأخطاء الفادحة التي ارتكبها شريف عامر ومبروك عطية.

وأشارت النقابة إلى أن الفيديو الخاص منشور على الصفحة الرسميه للنقابة وتدعو الجميع إلى مشاهدته.

وهذا يعتبر غيض من فيض التجاوزات المهنية والاخلاقيه بحق المجتمع والمشاهدين.

وأكدت النقابة: "أننا في دولة قانون ولن يسمح بإهانة المصريين".

وأضافت أنها ستسمر في طريقها للقضاء على الفوضى الإعلامية التي تسببها بعض الوسائل الإعلامية والتي تعتبر نفسها صاحبة رساله مهما كلفنا هذا.

شريف عامر مبروك عطية نقابة الإعلاميين

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