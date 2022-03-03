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منطقة وادي الملوك الأثرية تستقبل وفدًا من الاتحاد الدولي للرماية

09:16 م الخميس 03 مارس 2022
منطقة وادي الملوك الأثرية تستقبل وفدًا من الاتحاد الدولي للرماية

منطقة وادي الملوك الأثرية تستقبل وفدًا من الاتحاد

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(مصراوي):

استقبلت منطقة آثار وادي الملوك بالبر الغربي بمحافظة الأقصر، اليوم، رئيس الاتحاد الدولي للرماية فلاديمير ليسن، وألكسندر راتنر سكرتير عام الاتحاد الدولي للرماية، ورئيس الإتحاد المصري للرماية وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الدولي، وعددا من الوفود المشاركة في بطولة كأس العالم لرماية البندقية والمسدس، وذلك على هامش تواجدهم في مصر للمشاركة في بطولة كأس العالم لرماية البندقية والمسدس.

وكان في استقبالهم علي رضا مدير منطقة وادي الملوك، الذي رحب بهم واصطحبهم في جولة استغرقت قرابة الساعة، زاروا خلالها مقابر ملوك كل من رمسيس الثالث، والخامس، والسادس، والملك مرنبتاح.

وأضاف مدير منطقة وادي الملوك، أن رئيس الإتحاد وجميع أعضاء الوفد أعربوا عن أعجابهم بالمقابر وألوانها الزاهية التي مازالت محتفظة بها حتى الآن منذ العصور المصرية القديمة، كما حرصوا على تسجيل زيارتهم بالتقاط العديد من الصور التذكارية.

تأتي هذه الزيارة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وفي إطار حرص وزارة السياحة والآثار على الاستفادة من الأحداث والفعاليات الرياضية التي يتم تنظيمها في مصر للترويج للمقصد السياحي المصري ومنتجاته المتنوعة.

منطقة وادي الملوك الأثرية الاتحاد الدولي للرماية الأقصر

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