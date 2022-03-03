وزير الإنتاج الحربي يعقد أول اجتماع بمقر الوزارة بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية

التطبيق بدأ.. من سيدفع أعلى ومن أقل في رسوم النظافة الجديدة؟

كتب- محمد سامي:

عقد المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أول اجتماع بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك في إطار استعدادات الوزارات والهيئات والجهات المختلفة بالدولة للانتقال الكامل والعمل من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالبدء في الانتقال الفعلي للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، كبداية عمل لفترة انتقالية تجريبية.

واستهل مرسي الاجتماع، بالترحيب بقيادات الإنتاج الحربي في المقر الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أن هذا اليوم يعد يوما تاريخيا وذلك بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تدشين الجمهورية الجديدة، مؤكدا في هذا السياق على أن اجتماع اليوم في وزارة الإنتاج الحربي بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة يعتبر بمثابة رسالة قوية وواضحة للعالم أجمع مفادها أن مصر تخطو بخطى حثيثة وقوية نحو المستقبل رغم كل التحديات.

وخلال الاجتماع استعرض وزير الدولة للإنتاج الحربي الإجراءات التي قامت بها الوزارة للإعداد لعملية الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، من خلال توفير كافة الاحتياجات اللوجستية المطلوبة، وتوفير أجهزة تكنولوجيا الاتصالات بالوزارة لدعم التشغيل الرقمي داخل الوزارة، كما تم استعراض موقف أرشفة جميع الملفات والأوراق المتدوالة داخل وزارة الإنتاج الحربي وذلك في ضوء توجه الدولة نحو التحول الرقمي الكامل.

وأكد الوزير مرسي على أن العاصمة الإدارية إنجاز تحقق في وقت قياسي وخطوة مهمة نحو الجمهورية الجديدة وبداية لعصر جديد من العمل الحكومي المتطور من خلال تحقيق الحوكمة والتحول الرقمي الكامل بما يُحسن من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودة الحياة في مصر، معربا عن فخره بما يتم تنفيذه بأيادٍ مصرية داخل العاصمة الإدارية الجديدة.

ووجه وزير الدولة للإنتاج الحربي بأن تبدأ الأطقم المختصة في الوزارة بتشغيل كافة الخدمات بالمبنى والعمل على توفر كافة التسهيلات حتى يتسنى للعاملين بالوزارة أداء مهامهم بصورة ميسرة، مشيرا لأهمية هذا الانتقال في تطوير وتحديث منظومة العمل والمتابعة بالوزارة.

وبدوره أوضح محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه عقب الاجتماع قام الوزير يرافقه قيادات الإنتاج الحربي بجولة تفقدية بالمبنى الجديد للوزارة حرص خلالها على متابعة معدلات التنفيذ بالمبنى الخاص بالوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة للتأكد من توافر مختلف الخدمات ومراعاة الراحة التامة للعاملين والزائرين.

حضر الاجتماع المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد، المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والمهندس حسين لبيب، مستشار الوزير، والمهندس محمد خالد زقزوق، مستشار الوزير لشئون القطاعات الحكومية، والمهندس محمد المحص، مستشار الوزير، والدكتورة عايدة الصبان، مستشار الوزير، والمهندسة دينا عبدالمنعم، مساعد الوزير للتطوير والمتابعة، والمهندسة جانيت صبحي، مساعد الوزير للشئون الفنية، والدكتور محمد توفيق، مساعد الوزير للسياسات المالية والإدارية، وصالح صلاح الدين موسى، رئيس قطاعات الموارد البشرية وشئون الأمانة العامة، والدكتورة ليلى شحاتة يوسف، رئيس الإدارة المركزية لمتابعة الإنتاج والجودة، والدكتور صلاح سليمان جمبلاط، رئيس القطاعات الفنية.