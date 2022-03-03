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التطبيق بدأ.. من سيدفع أعلى ومن أقل في رسوم النظافة الجديدة؟

02:19 م الخميس 03 مارس 2022
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كتب- محمد نصار:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 722 لسنة 2022 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ 22 فبراير 2022 الصادر اليوم الثلاثاء 1 مارس.

ونص قرار رئيس مجلس الوزراء على نشره في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وشملت اللائحة التنفيذية إقرار رسوم النظافة الجديدة والتي تتراوح بين 2 جنيه و40 جنيها للشقق السكنية، مع ربط تحديد القيمة بشرائح استهلاك الكهرباء.

وكشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي للوزارة، آلية وتفاصيل تطبيق الرسوم الجديدة على الفواتير.

وشدد قاسم، في تصريح لمصراوي، على أن الحكومة راعت بشكل أساسي البعد الاجتماعي وأحوال المواطنين المعيشية خلال وضع تعريفة رسوم النظافة في القانون الجديد.

وأضاف متحدث التنمية المحلية أن رسوم النظافة شهدت تخفيضًا حيث كانت موحدة بمقدار 4 جنيهات بينما في القانون الجديد تبدأ من 2 جنيه فقط وتصل لـ 40 جنيها للوحدات السكنية كحد أقصى.

وأكد الدكتور خالد قاسم على أنه تم اتباع نظام التدرج في تطبيق الرسوم وفقا لشرائح استهلاك الكهرباء الشهرية للمواطنين لتحقيق البعد الاجتماعي بالنسبة لأوضاع المواطنين.

وتابع متحدث الوزارة: الفئات الأقل استهلاكا للكهرباء ستدفع رسوم نظافة أقل مقارنة بالفئات التي تستهلك كهرباء بمبالغ كبيرة شهريا والتي ستدفع رسوما أعلى.

وبشأن طريقة حساب رسوم النظافة على الفواتير قال: الأمر متدرج وكل ما كانت فاتورة الكهرباء الخاصة بالمواطن قليلة سيدفع رسوم نظافة أقل، فعلى سبيل المثال يمكن أن يدفع من يقع في الشريحة الأولى للكهرباء 2 جنيه رسوم نظافة، ويزداد المبلغ بالتدريج حسب زيادة استهلاك الكهرباء وصولا إلى مبلغ الحد الأقصى وهو 40 جنيها.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء رسوم النظافة الجديدة الحكومة

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