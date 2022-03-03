​ القوى العاملة: تعيين 1402 شاب منهم 9 "قادرون باختلاف" بالإسماعيلية

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية بتعيين 1402 شاب، منهم 9 شباب "قادرون باختلاف" من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ عدد المسجلين بها 2764 شابا.

تلقى الوزير تقريراً بذلك من أحمد جابر، مدير المديرية، أشار فيه إلى أنه خلال يناير الماضي استخرجت المديرية 497 شهادة قياس مستوى مهارة، و806 رخص مزاولة مهنة، وتلقت 11 شكوى عمالية تم تحويل 4 شكاوى منها للقضاء وتبقى 7 شكاوى مازالت تحت البحث والدراسة.

وفي مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيا وصحيا، صرفت المديرية 75 ألف جنيه رعاية اجتماعية لـ 30 عاملا من المسجلين بالمديرية والذين بلغ عددهم 4600 عامل.

وأشار إلى أن المديرية نظمت زيارات تفتيشية من خلال مفتشي العمل على 318 منشأة بنظام الدوري النهاري وحملات التفتيش الشامل لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر عن تحرير 9 محاضر للمنشآت المخالفة وفي مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 69 منشأة، وأسفر عن تحرير 6 محاضر لمنشآت مخالفة، وبحث 4 شكاوى وتم حفظها بالكامل.

وفي مجال تراخيص عمل الأجانب تم استخراج 108 تراخيص عمل لأجنبي لأول مرة، وتجديد 52 آخرين طبقا للقوانين واللوائح المنظمة.

وأضافت مدير المديرية أنه في مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 122 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.

حضر اللقاء الدكتور أشرف العزازي، رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتور حسام عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمى لوزراة الصحة، والدكتورة هدى عبدالمجيد، مدير برامج العلوم باليونسكو.