برلماني يهاجم الحكومة: حلولها مؤقتة ونحتاج بيانا حكوميا جديدا

كتب - نشأت علي:

وجه النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب، انتقادات إلى الحكومة، مؤكدًا غياب المواجهة الحقيقية مع الأسباب الأساسية التي تجعل الصواريخ تسقط على العاصمة الأوكرانية "كييف" فتصب آثارها مصر.

وقال داود، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس: "لا نملك اقتصادًا قادرًا على المواجهة لما اختلفنا مع حكومة دكتور شريف إسماعيل، ثم حكومة دكتور مصطفى مدبولي؛ لأنها تبنت إصلاحات مالية وليست اقتصادية، وضعنا يدنا على مواطن الخطأ".

وأضاف النائب: "مع كل هزة في الداخل أو الخارج نكون أمام أزمة سيولة وخروج استثمارات، ويظل هذا الاقتصاد ضعيفًا؛ لا قادر على التماسك أو مواجهة منفردة للأزمات"، متابعًا: "ما يحدث معالجات بسيطة بقروش قليلة أمام حجم التضخم، اللي راجع من دايرته وماشي في الشارع بشكل حقيقي عارف إن الناس بتدخن من الغلاء".

وقال داود: "نقدِّر دور بعض الوزارات؛ تعمل تباديل وتوافيق؛ لكن هذه ليست حلولاً ناجحة.. هذه حلول مؤقتة، طبعًا موافقين على تبكير العلاوة والمعاشات".



واستطرد النائب مخاطباً رئيس البرلمان: "لكن محتاجين بيان حكومي جديد يا ريس.. البرلمان ينقضي منه دور الانعقاد الثاني ولا يخاطب ببيان جديد من الحكومة، يوجد استحقاق الآن، يجب أن نكون أمام بيان حكومة جديد، فنحن أمام أغلبية جديدة، ولا بد أن نكون أمام بيان حكومي جديد"، مشيرًا إلى أن البرلمان الحالي بأغلبيته الجديدة لم يخاطب من قبل ولم تطرح الحكومة عليه بيانًا جديدًا".

ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، بشكل نهائي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية.