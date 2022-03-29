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الصحفيين: تكليف محمد يحيي بمهام السكرتير العام لحين إعادة تشكيل هيئة مكتب النقابة

03:42 م الثلاثاء 29 مارس 2022
الصحفيين: تكليف محمد يحيي بمهام السكرتير العام لحين إعادة تشكيل هيئة مكتب النقابة

ضياء رشوان نقيب الصحفيين

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كتب - مينا غالي:

قرر ضياء رشوان نقيب الصحفيين، تكليف محمد يحيى بوسف، السكرتير العام المساعد، للقيام بمهام سكرتير عام النقابة لحين إعادة تشكيل هيئة مكتب النقابة.

جاء ذلك بعدما أعلن الكاتب الصحفي محمد شبانة، اعتذاره عن منصب سكرتير عام نقابة الصحفيين، وابراهيم أبو كيلة عن منصب الوكيل، بعد صدور حكم من القضاء الإداري باستمرارهما عضوين بمجلس النقابة، دون التقيد بمنصب فى هيئة المكتب لصفتهما النيابية بمجلس الشيوخ، لحين إصدار حكم نهائي في هذه القضية.

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