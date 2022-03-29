Masrawy logo white

إعلان

أبو كيلة يعتذر عن منصبه وكيلًا لنقابة الصحفيين

01:37 م الثلاثاء 29 مارس 2022
أبو كيلة يعتذر عن منصبه وكيلًا لنقابة الصحفيين

إبراهيم أبو كيلة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- مينا غالي:

أعلن إبراهيم أبو كيلة، عضو مجلس نقابة الصحفيين، اعتذاره عن منصبه كعضو هيئة مكتب ووكيل للنقابة للتسويات والتشريعات.

وقال أبو كيلة، في بيان له عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، إنه أبلغ نقيب الصحفيين باعتذار عن المنصب؛ احترامًا لحكم القضاء الإداري بعدم جواز الجمع بين عضوية هيئة مكتب النقابة.

وأضاف عضو مجلس نقابة الصحفيين: "احترامًا لحكم القضاء الإداري بعدم جواز الجمع بين عضوية هيئة مكتب النقابة وعضوية مجلس الشيوخ.. أبلغت نقيب الصحفيين أمس عن اعتذاري عن عضوية هيئة المكتب كوكيل للتسويات والتشريعات، واستعدادي لتولي مسؤولية أية لجنة يتم تكليفي بها من قِبل مجلس النقابة؛ حيث إن عضويتي لمجلس النقابة تعد تكليفًا وليس تشريفًا.. خالص تقديري لكم، وكل عام وأنتم بخير.. رمضان مبارك عليكم جميعًا".

محافظ و شنط تبدأ من 50 جنيه من أمازون و مصراوي

إشتري الآن
إبراهيم أبو كيلة مجلس نقابة الصحفيين القضاء الإداري مجلس الشيوخ
محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
عاجل.. فصل ضريبة التصرفات عن التسجيل.. تطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري 8 مايو
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا