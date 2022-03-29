أبو كيلة يعتذر عن منصبه وكيلًا لنقابة الصحفيين

كتب- مينا غالي:

أعلن إبراهيم أبو كيلة، عضو مجلس نقابة الصحفيين، اعتذاره عن منصبه كعضو هيئة مكتب ووكيل للنقابة للتسويات والتشريعات.

وقال أبو كيلة، في بيان له عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء، إنه أبلغ نقيب الصحفيين باعتذار عن المنصب؛ احترامًا لحكم القضاء الإداري بعدم جواز الجمع بين عضوية هيئة مكتب النقابة.

وأضاف عضو مجلس نقابة الصحفيين: "احترامًا لحكم القضاء الإداري بعدم جواز الجمع بين عضوية هيئة مكتب النقابة وعضوية مجلس الشيوخ.. أبلغت نقيب الصحفيين أمس عن اعتذاري عن عضوية هيئة المكتب كوكيل للتسويات والتشريعات، واستعدادي لتولي مسؤولية أية لجنة يتم تكليفي بها من قِبل مجلس النقابة؛ حيث إن عضويتي لمجلس النقابة تعد تكليفًا وليس تشريفًا.. خالص تقديري لكم، وكل عام وأنتم بخير.. رمضان مبارك عليكم جميعًا".