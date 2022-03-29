وزير الأوقاف يلتقي مديري المديريات لبحث استعدادات شهر رمضان بشأن المساجد وملحقاتها -صور

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كتب- محمود مصطفى:

تصوير: هاني رجب

عقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا بمديري المديريات الإقليمية، بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بشأن استعدادات شهر رمضان المبارك.

يأتي ذلك في إطار استعدادات الوزارة لاستقبال شهر رمضان المبارك، والدور المجتمعي، والتي من المقرر أن يعلنها الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

وكان الدكتور وزير الأوقاف أعلن موافقة اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية بمجلس الوزراء، على السماح بدرس العصر وخاطرة التراويح خلال شهر رمضان.

وأكد جمعة، في بيان له، أن اللجنة شددت على أن يكون درس العصر في حدود عشر دقائق، وخاطرة التراويح بين خمس وسبع دقائق.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن اللجنة وافقت على فتح دور المناسبات بدءًا من الجمعة 1 أبريل 2022م، مع الالتزام بإجراءات التباعد وارتداء الكمامة.

ووافقت اللجنة على السماح بإقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان المبارك، على أن تكون وزارة الأوقاف مسؤولة عن المساجد وملحقاتها، وبتصريح منها، وتكون وزارة التنمية المحلية من خلال المحافظين مسؤولة عن إقامتها في الأماكن العامة وبتصريح منها.