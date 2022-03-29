الكنيسة القبطية تحيي اليوم تذكار رحيل البابا ميخائيل الأول البطريرك الـ٥٦

كتب- مينا غالي:

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الثلاثاء، تذكار نياحة (وفاة) البابا ميخائيل الأول البطريرك رقم ٥٦ في تاريخ باباوات الإسكندرية، والذي رحل عام ٩٠٦ ميلادية.

ولد باسم خاييل، وهو من أبناء دير الأنبا مقار بوادي النطرون، وظل في منصبه البطريركي لمدة ٢٧ سنة وشهراً واحداً، عاصر خلالها من حكام مصر أحمد بن طولون وخمارويه وهارون وشعبان والمكتفي.

رسم الراحل بطريركًا في 30 برمودة سنة 596 ش، وكان ذا خصال حميدة، غير أن أحزانًا شديدة حلت به، فبوشاية من رجل شرير، طلب والي مصر أحمد بن طولون، من البابا أموال الكنائس وأوانيها، فأبى البابا أن يعطيها له فطرحه الوالي في السجن لمدة عام.. وتدخل الوسطاء وارتضى الوالي أن يدفع له البابا 20 ألف دينار على قسطَين.. دفع القسط الأول عشرة آلاف دينار، وقبل أن يحل ميعاد القسط الثاني توفي ابن طولون، فتنازل ابنه خمارويه عن الباقي وطيَّب خاطر البابا.

وقضى هذا الأب على الكرسي المرقسي سبعًا وعشرين سنة وشهرًا واحدًا وتسعة أيام، أقام خلالها في دمرو ثم الكنيسة المعلقة، ثم تنيح بسلام ودفن في دير أبو مقار.