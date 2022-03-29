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وزير السياحة يعلن مواعيد عمل المطاعم والكافتيريات خلال رمضان

11:29 ص الثلاثاء 29 مارس 2022
وزير السياحة يعلن مواعيد عمل المطاعم والكافتيريات خلال رمضان

الدكتور خالد العناني وزير السياحة

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كتب- يوسف عفيفي:

أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، قراراً وزارياً بتحديد مواعيد عمل المطاعم والكافتيريات المرخصة سياحياً خلال شهر رمضان المبارك.

وبحسب بيان اليوم، يكون مواعيد فتح المطاعم والكافتيريات، يومياً من الساعة 5 صباحاً وتُغلق الساعة 2 صباحاً، وذلك اعتباراً من يوم الجمعة الموافق ١ أبريل المقبل وحتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك.

وكانت اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، وافقت خلال اجتماعها يوم ٢٧ مارس الجاري برئاسة رئيس مجلس الوزراء، على مد مواعيد غلق المحال والمطاعم والمقاهي في شهر رمضان الكريم لتكون حتى الساعة 2 صباحاً.

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