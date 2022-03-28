"الإسكان": مصطفى فهمي مشرفاً على أجهزة 6 أكتوبر وأكتوبر الجديدة والشيخ زايد وسفنكس
(مصراوي):
أصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، قرارا وزاريا بتكليف المهندس مصطفى فهمي إبراهيم، من الدرجة العالية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإشراف على أجهزة مدن (6 أكتوبر – أكتوبر الجديدة – الشيخ زايد - سفنكس)، ويكون مقر عمله جهاز مدينة 6 أكتوبر.
جاء ذلك في بيان لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، اليوم الإثنين.
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