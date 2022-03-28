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"الإسكان": مصطفى فهمي مشرفاً على أجهزة 6 أكتوبر وأكتوبر الجديدة والشيخ زايد وسفنكس

08:39 م الإثنين 28 مارس 2022
"الإسكان": مصطفى فهمي مشرفاً على أجهزة 6 أكتوبر وأكتوبر الجديدة والشيخ زايد وسفنكس

الدكتور عاصم الجزار

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(مصراوي):

أصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، قرارا وزاريا بتكليف المهندس مصطفى فهمي إبراهيم، من الدرجة العالية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإشراف على أجهزة مدن (6 أكتوبر – أكتوبر الجديدة – الشيخ زايد - سفنكس)، ويكون مقر عمله جهاز مدينة 6 أكتوبر.

جاء ذلك في بيان لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، اليوم الإثنين.

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