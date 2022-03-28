"قومي المرأة": اتخاذ الإجراءات القانونية اتجاه إشكالية متعلقة بمسائل الولاية على المال

كتبت- نور العمروسي:

نجح فريق عمل الولاية على المال بمكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو حصول سيدة على قرار بتعيينها وصية على أبناء شقيقتها المتوفاة، وذلك في إطار جهود المجلس للتغلب على الإشكاليات المتعلقة بمسائل الولاية على المال.

وأشار المجلس- في بيان اليوم- إلى تفاصيل الواقعة حيث كانت الوصاية من قبل للأخ الأكبر والذي أساء إدارة الأموال، فتقدمت الخالة باستغاثة إلى مكتب الشكاوى؛ لحماية أموال أبناء شقيقتها المتوفاة "القصر"، وتدخل المكتب بمخاطبة النيابة العامة، ما نتج عنه قرار بسلب الوصاية من الأخ ومنحها إلى الخالة.

وأكد المجلس أنه وفقا للمادة 20 من قانون الولاية على المال 119 لسنة 1952، فإنه إذا أصبحت أموال القاصر في خطر بسبب سوء تصرف الولي أو لأي سبب آخر فللمحكمة أن تسلب ولايته أو تحد منها.

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