القاهرة 36 درجة.. الأرصاد تعلن توقعات طقس أول وثاني أيام شهر رمضان



كتب- أحمد عبدالمنعم:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات تفاصيل طقس أول وثاني أيام شهر رمضان، موضحة أن هناك ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

وقالت الهيئة في بيان لها، الاثنين، إنه توجد السبت المقبل، أول أيام شهر رمضان، أتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتسجل القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 17 درجة.

ويشهد الأحد المقبل، ثاني أيام شهر رمضان، نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة وتسجل درجة الحرارة في القاهرة 35 درجة والصغرى 17 درجة.

وتستطلع دار الإفتاء المصرية، الجمعة المقبلة، الموافق الأول من أبريل، هلال شهر رمضان المبارك من خلال لجانها الشرعية والعربية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

ومن المقرر أن تعلن دار الإفتاء المصرية، عن رؤية هلال شهر رمضان في حفل رسمي وشعبي بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، عقب غروب شمس يوم الجمعة الأول من أبريل 2022، الـ 29 من شعبان 1433هجرية.

وكشفت الحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية أن غرة شهر رمضان للعام الهجري الحالي 1443 هجريا ستوافق يوم السبت 2 أبريل المقبل، وعدته 30 يوما، وبذلك يكون أول أيام عيد الفطر المبارك يوم 2 مايو المقبل.

وقال رئيس المعهد الدكتور جاد القاضي في تصريحات صحفية، إن هلال شهر رمضان سيولد في الساعة الثامنة و25 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة يوم الجمعة الموافق 29 شعبان الحالي وأول أبريل المقبل (يوم الرؤية).