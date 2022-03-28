توفيت أثناء عملها.. الصحة تنعى أحد أفراد فرق التطعيم ضد شلل الأطفال

كتب- أحمد جمعة:

نعى الدكتور خالد عبدالغفار القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، وجميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، ببالغ الحزن والأسى، السيدة أمينة السيد الزيات -فني إحصاء- داعيا المولى أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

وكانت أمينة السيد الزيات، قد أصيبت بهبوط حاد في الدورة الدموية، نتج عنه توقف مفاجئ لعضلة القلب، مما أدى لوفاتها، أثناء عملها في الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، بمحافظة كفر الشيخ.