حدث ليلاً| تفاصيل تقرير قوى عاملة البرلمان بشأن العلاوة الدورية.. وتطورات الأزمة الأوكرانية

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

مفتي الجمهورية: فوائد شهادات البنوك حلال لا حرمة فيها

أكد فضيلة مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، أنه هناك فتوى مستقرة على إجازة التعامل مع البنوك في كافة أنواع التعاملات والايداع في البنوك، كما أنه الشهادات لا شبهة أو حرمة فيها ولا تتعلق بقضية الربا.

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نائب التخطيط: التقشف الحكومي سيكون في بعض الأمور مثل السفر للخارج

قال الدكتور أحمد كمال نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن النصف الأول من العام المالي الجاري شهد معدلات نمو اقتصادية كبيرة وصلت لمتوسط 9% ، حيث كان من المتوقع أن يغلق العام الحالي 2021-2022 على معدلات نمو تصل ما بين 6.4%و6.2% نظراً لوجود أرباع سنوية تحدد إجمالي معدلات النمو.

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إطلاق نار وعملية دهس في حيفا وإصابة أفراد من الشرطة الإسرائيلية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بإطلاق نار في مدينة الخضيرة بمنطقة حيفا، ما أدى إلى إصابة عدد من أفراد الشرطة الإسرائيلية.

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توفير الأدوية بـ22 مركزًا.. الصحة تكشف تفاصيل المبادرة الجديدة لعلاج سرطان الكبد

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، مساء اليوم الأحد، إطلاق مبادرة "الاكتشاف المبكر وعلاج مرضى سرطان الكبد" تحت شعار "100 مليون صحة".

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الصرف 1 أبريل.. ننشر التقرير النهائي لقوى عاملة البرلمان بشأن العلاوة الدورية

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد - رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم على بعض المواد فى مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية.

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زيلينسكي: بوتين يطيل أمد الحرب ويؤخر مفاوضات السلام

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإطالة أمد الحرب وتأخير مفاوضات السلام، وذلك في مقابلة مع صحفيين روس، بعد أكثر من شهر من بدء الحرب.

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ماكرون يحذر من تصعيد الكلام والأفعال في أوكرانيا غداة تصريحات بايدن بشأن بوتين

حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من "تصعيد الكلام والأفعال في أوكرانيا" الأحد في تصريح تلفزي, ويأتي ذلك عقب التصريحات التي أدلى بها حليفه الرئيس الأمريكي جو بايدن السبت من وارسو، والتي قال فيها إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين "جزار" على خلفية الحرب في أوكرانيا.

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السفيرة الأمريكية لدى الناتو: واشنطن لا تنتهج سياسة تغيير النظام في روسيا

أكدت السفيرة الأمريكية في حلف شمال الأطلسي (الناتو) جوليان سميث، الأحد، أن الولايات المتحدة لا تنتهج سياسة تغيير النظام في روسيا، وذلك تعليقا على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لا يمكن أن يظل في السلطة".

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إلكترونية على التابلت.. التعليم: إجراء امتحانات تدريبية لطلاب الثانوية

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم عقد امتحانات إلكترونية تجريبية لطلاب الصفين الثاني والثالث الثانوي العام.

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بينهم شكري.. وزراء خارجية عرب يجتمعون في إسرائيل على عشاء عمل

التقى وزراء الخارجية المشاركون في الاجتماع السداسي الذي تستضيفه إسرائيل على عشاء عمل مساء الأحد.

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زيلنيسكي: إخراج روسيا من كافة الأراضي الأوكرانية سيطلق حربًا عالمية

قال الرئيس الأوكراني فلودومير زينليسكي، الأحد، إن إدارته تتفهم أنه لا يمكن إخراج روسيا من كل الأراضي الأوكرانية لأن ذلك سيطلق حربًا عالمية، حسبما ذكرت "العربية".

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