حملة مكبرة لقوات حرس الحدود والجيش الثالث والداخلية للبحث عن الزراعات المخدرة بسيناء

كتب- محمد سامي:



نفذت عناصر حرس الحدود بالتعاون مع الجيش الثالث الميداني وعناصر من وزارة الداخلية، اليوم الأحد، حملة مكبرة للبحث والتفتيش للقضاء على الزراعات والمواد المخدرة بجنوب سيناء.



ونجحت الحملة من اكتشاف وتدمير (555) فداناً من مزارع نباتات الخشخاش والبانجو والهيدرو المخدر بالسهول ذات التضاريس الوعرة والمناطق التي يصعب الوصول إليها؛ نظراً لطبيعتها الجغرافية.



يأتي ذلك استمرارًا لجهود القوات المسلحة لمجابهة انتشار الزراعات المخدرة والتصدي للمهربين والعناصر الإجرامية والتخريبية وتضييق الخناق على زارعي ومروجي تلك السموم بالمناطق الجبلية بجنوب سيناء.



وأسفرت الحملة عن توجيه عدة ضربات ناجحة؛ حيث تم ضبط (٥٤) طنًّا من نبات البانجو الجاف، و(٢٨٠) كيلوجراماً من بذور البانجو، و(٢٤٥) كيلوجرامًا من بذور الخشخاش، و(١١٤) طنًّا من بودرة البانجو، و(١٧) طنًّا من الهيدرو الجاف، و(٤٠١) كيلوجرام من بودرة الحشيش، و(٤٨١) فرشاً للحشيش، و(٣٠٦) كيلوجرامات من الحشيش المفروم، و(٥٠) كيلوجراماً من بذور الهيدور المخدر، و(١٠) مصانع للحشيش بمشتملاته و (2) مكبس حشيش، و(٢٩) زجاجة من مادة الكتامين المخدرة، وتم العثور على رشاش كلاشنكوف وبندقية آلية و(١٨٠٠) من الذخائر مختلفة الأعيرة.



وتواصل قوات حرس الحدود بذل جهودها في أداء المهام والواجبات المكلفة بها لتأمين الجبهة الداخلية وحماية أبناء المجتمع المصري من مخاطر الإدمان وإجهاض المخططات والمحاولات التي تهدد استقرار المجتمع والإضرار بالأمن القومي المصري.