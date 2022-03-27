وكيل المحامين لـ"مصراوي": اجتماع عاجل لمجلس النقابة لترتيب شؤون إدارتها بعد وفاة النقيب

كتب- مينا غالي:

قال مجدي سخي، وكيل نقابة المحامين، إنه سيتم عقد اجتماع عاجل لمجلس النقابة خلال الـ72 ساعة المقبلة، بعد الانتهاء من واجب العزاء في وفاة نقيب المحامين رجائي عطية، المقرر غدًا الاثنين، وذلك لبحث عدد من الملفات الهامة بالنقابة وتنظيم شؤونها خلال الفترة المقبلة، لحين عقد انتخابات جديدة على مقعد النقيب.

وأضاف سخي لمصراوي، أن الاجتماع سيكون برئاسته باعتباره أكبر الأعضاء- وفقًا للقانون- حيث يبحث القانون عدة ملفات أبرزها كيفية إدارة شؤون النقابة خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن أن النقابة لديها عدة مشكلات قانونية معقدة ولا بد من بحثها لإيجاد حلول لها، وهو ما سيدرسه مجلس النقابة، بالإضافة إلى عدد من الملفات الأخرى.

وذكر سخي، أن الاجتماع المقبل لن يناقش الدعوة لانتخاب نقيب جديد، خاصة وأن نص القانون واضح في هذا الشأن، إذ يتم الدعوة لعقد الانتخابات على مقعد النقيب خلال 60 يومًا من خلو الكرسي الخاص بنقيب المحامين، وهو ما ستتبعه النقابة، حيث من المقرر أن يدعو المجلس لفتح باب الانتخابات على المقعد.

وتوفي صباح أمس السبت، رجائي عطية نقيب المحامين إثر تعرضه لوعكة صحية أثناء نظر جلسة محاكمة المحامين أمام محكمة جنايات إمبابة، عن عمر يناهز 84 سنة، وأقيمت جنازته بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير.

وحددت أسرة الراحل رجائي عطية نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، موعد ومكان العزاء، حيث تتلقى الأسرة العزاء مساء غدٍ الإثنين، بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير.​