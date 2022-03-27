173 مليون ساعة عمل.. ننشر أحدث صور لأبراج العاصمة الإدارية الجديدة

الإسكان: افتتاح مركز غسيل كُلوى بالمجّان في القاهرة الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

نشر عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، صورا جديدة من منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال خطاب عبر الصفحة الرسمية له بموقع فيسبوك، صباح العمل والإنجاز، أحدث تصوير جوي للموقف التنفيذي لمشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة المصرية الجديدة.

وتابع خطاب: "أكثر من ١١ ألف يد عاملة مصرية، فقط في ٣ سنوات حوالي ١٧٣ مليون ساعة عمل متواصل حققت هذا الإنجاز".