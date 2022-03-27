تنفيذ مستشفيات وتعليم.. "الشيوخ" يحيل اقتراحات برغبة إلى الحكومة لاتخاذ اللازم

كتب- مصراوي:

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة اقتراحات برغبة مقدمة من عدد من الأعضاء إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها.

وشملت الاقتراحات التي تمت إحالتها، اقتراحًا برغبة مقدمًا من النائب أحمد عبد الماجد الأحمر، بشأن تأخر تنفيذ مبنى طوارئ مستشفى قنا العام.

وشملت الاقتراحات المقدم من النائب عاطف علم الدين، بشأن تحويل المدارس الثانوية التجارية إلى مدارس التمريض، واقتراح برغبة للنائب محمود تري، بشأن تطوير وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لمنظومة التعليم الخاصة للمصريين الدارسين بالخارج، واقتراح برغبة للنائب أكمل نجاتي بشأن بروتوكولات التعاون الموقع بين التعليم العالي والبحث العلمي، وشركات القطاع الخاص، لإنشاء 10 جامعات تكنولوجية وارتباطها بسياسات وزارة التعليم العالي، واقتراح برغبة للنائب رمضان إمام، بشأن زيادة الاعتمادات المالية اللازمة لتطوير المستشفى الجامعي بمحافظة الإسماعيلية.

وتضمنت هذه الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب محمود البنا، كيفية الحفاظ على لوحات كبار الفنانين العالميين التي تمتلكها مصر، واقتراحاً آخر للنائب نفسه، بشأن كيفية تنشيط رحلات البواخر السياحية التي تصل إلى الموانئ المصرية، واقتراحًا برغبة للنائب عمرو عزت، بشأن تطوير منهجية وطنية لاستخدام مسارح وزارة الثقافة في مواجهة الإرهاب الفكري.

وتضمنت الاقتراحات أيضًا اقتراحًا برغبة مقدماً من النائب وليد صلاح التمامي، بشأن حل أزمة المواصلات العامة من منطلق التحول الرقمي الشامل للدولة المصرية تيسيرًا على المواطنين، واقتراحًا تقدم به النائب أحمد عبد الماجد الأحمر، بشأن إنشاء محور عرضي بمدينة قنا.