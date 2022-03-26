أخطر التهديدات.. تقرير برلماني عن الزيادة السكانية قبل عرضه على جلسة "الشيوخ" العامة

كتب- مصراوي:

يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسات العامة هذا الأسبوع، تقرير لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي لدراسة مقدمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن الزيادة السكانية.

وأوصت اللجنة في تقريرها، بإنشاء هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، تتبع رئيس الجمهورية تحت مسمى "الهيئة القومية للسكان وتنمية الأسرة".

وتأتي استقلالية اللجنة بمنحها عوامل القوة والاستقلال والاستقرار، وتحل الهيئة محل المجلس القومي للسكان، وغيره مـن الجهات والكيانات الإدارية ذات الاختصاص في مجال السكان.

وأشارت اللجنة إلى أن المشكلة السكانية من أخطر التهديدات التي تواجه الأمن القومي المصري؛ لما لها من تأثيرات مباشرة على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية على حد سواء، ولكونها عاملًا سلبيًّا مباشرًا على الجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة السياسية في تنمية موارد الدولة.

يُذكر أن اللجنة عقدت نحو (21) اجتماعًا على مدار شهرين ونصف الشهر في حضور ممثلين عن الحكومة من الوزراء ونوابهم، ممثلي الهيئات المستقلة والكنيسة والمجلس القومي للسكان.