السيسي يلتقي ملك الأردن وولي عهد أبوظبي ورئيس الوزراء العراقي في العقبة

كتب- محمد سامي:

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، غادر القاهرة في زياة إلى المملكة الأردنية الهاشمية.

وأضاف أن الرئيس السيسي التقى اليوم الجمعة، في مدينة العقبة الأردنية الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك الأردن، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، ومصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق.

وأوضح راضي، أن اللقاء تناول مناقشة سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك بين الدول الأربع في جميع المجالات، خاصة التجارية والاقتصادية، فضلاً عن تبادل وجهات النظر والرؤى حول مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية على المستوى الإقليمي والدولي خاصة ما يتعلق بمواجهة تداعيات وآثار الظروف العالمية الحالية على قطاعات الأمن الغذائي والطاقة، والتجارة، على النحو الذى يحافظ على الاستقرار الإقليمي وأمن المنطقة.