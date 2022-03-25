​​ السياحة تعلن الآثار المختارة كأفضل قطع شهر مارس في المتاحف

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كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة السياحة عددًا من القطع الأثرية التي تم اختيارها لتكون قطع شهر مارس، ضمن التقليد الشهري لها عبر استفتاء الجمهور من خلال صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ما يأتي في إطار دور المتاحف كمؤسسات ثقافية حضارية تعمل على رفع الوعي السياحي والأثري لدى جميع فئات المجتمع.

ووقع اختيار العديد من الجمهور على القطع الأثرية ذات صلة بالمرأة والأم وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الأم، حيث يعرض متحف كل من الغردقة، والنوبة بأسوان، والسويس القومي، وكفر الشيخ، وآثار ملوي، تمثال المعبودة "إيزيس" ترضع طفلها حورس.

وتتنوع مادة صنع تلك التماثيل بين الخشبي والشست والنحاس والبرونز، لما لها من أهمية خاصة؛ فهي إحدى الشخصيات الرئيسية للديانة المصرية القديمة، ويعني اسمها "كرسي العرش" وهي تمثل صورة الأم المثالية و الزوجة الوفية، كما أنها معبودة الأمومة والطفولة، وغالبًا ما تظهر وهي تحمل حورس في حجرها.

وانتشرت عبادتها في مصر خلال عصر الأسرات المصرية، وانتشرت بشكل أوسع خلال العصر الهلينستي في مصر وأصبحت ايزيس تعبد في جميع أنحاء الإمبراطورية الرومانية، انتهت عبادتها مع انتشار المسيحية في القرنين الرابع والخامس ميلاديا.

متحف الفن الإسلامي:

يعرض محراب خشبي من مشهد السيدة رقية، من العصر الفاطمي.

متحف الفن القبطي:

يعرض قطعة من نسيج القباطي مزين بصورة سيدة حولها أربع جامات داخلها طيور، من القرن السادس الميلادي .

متحف قصر محمد علي بالمنيل:

يعرض لوحة زيتية لأمينة هانم والدة الأمير محمد علي توفيق والملقبة (بأم المحسنين). الصورة على قماش داخل برواز مذهب يعلوه التاج الملكي.

متحف المركبات الملكية:

يعرض عربة كوبيه أميرات، وهي عربة مغلقة مطلية باللون الأسود، من عهد الخديوي اسماعيل وكانت تستخدم لنقل الأميرات في الاحتفالات والمناسبات الرسمية.

متحف جاير آندوسون:

يعرض تاج عمود من الحجر، على جانبيه تمثال للآلهة حتحور رمز السماء والحب والأمومة .

متحف مطار القاهرة الدولي 2:

يعرض دبوس صدر من الذهب، على شكل راقصة باليه فستانها مرصع بالفصوص الكريمة، من القرنين 19-20 الميلادي من مجموعة جانانيار هانم، والملكة فريده.

متحف مطار القاهرة الدولي ٣:

يعرض شقفه تحمل منظرا للملكة حتشبسوت، من عصر الدولة الحديثة.

متحف ركن فاروق بحلوان:

يعرض طاولة من الخشب على الطراز الفرعوني، من الخارج على شكل كتاب، وتحتوي على نردين من الصدف وأحجار اللعبة من العاج والأبانوس، من القرن 20 الميلادى.

متحف الشرطة بالقلعة:

يعرض لوحة لريا وسكينة، أشهر سفاحتين في مصر خلال أوائل القرن العشرين.

متحف الاسكندرية القومي:

يعرض تمثال ”مرسى عنخ“ واقفة ترتدي رداء شفاف ويدها مبسوطتان على جانبين، وترتدي شعر مستعار قصير، والعينان مطعمان بحجر البللور الصخري.

متحف المجوهرات المكية:

يعرض بروش من البلاتين بشكل حرف C، ويحتوي على أحجار من الماس البرلنتي والباجيت والياقوت الأحمر.

متحف شرم الشيخ:

يعرض مجموعة من التماثيل الخشبية لحاملات القرابين؛ وهن السيدات اللاتي يحملن بعض الأغذية إلى المتوفي في العالم الآخر، من عصر الدولة الوسطى.

متحف آثار الإسماعيلية:

يعرض أيقونة من الخشب، تمثل السيدة مريم العذراء و هي تحمل السيد المسيح.

متحف آثار طنطا:

يعرض تمثال من البرونز للآلهة إيزيس أفروديت، إلهة الحب والجمال في العصر اليوناني الروماني، و هي واقفة ترتدي تاج مكون من ريشتين طويلتين يتوسطهما قرص شمس اسفلهما سنبلتي قمح.

متحف آثار مطروح:

يعرض جزء سفلي من تمثال "حو رسيسى" وهو يقدم ناووس للمعبودة حتحور" ربة الأمومة والجمال والموسيقى والحب والتعدين والسماء عند المصري القديم من عصر الأسرة 22.

متحف تل بسطا:

يعرض قطعة من الطين المحروق، على هيئة سرير عليه سيدة في وضع الاسترخاء، وعليها بقايا ألوان بالبنى والأبيض

متحف آثار كوم وشيم بالفيوم:

يعرض أربعة رؤوس لسيدة من الفخار المجوف يظهر فيها تصفيف الشعر من العصر اليوناني.

متحف آثار سوهاج القومي:

يعرض تمثال من الشست، للمعبودة ”إيزيس“ على رأسها تاج من العصر اليوناني الروماني.

متحف آثار الوادي الجديد:

يعرض تمثال من الحجر الجيري، لحاكم الواحات (ايمى بيبى) وزوجته (نفر نسوت ) جالسان على كرسي ويضع كل منهما يده على كتف الآخر وعليه نقش بالكتابة الهيروغليفية، من عصر الدولة القديمة.

متحف التحنيط بالأقصر:

يعرض المتحف تمثال خشبي للمعبودة إيزيس، رمز الأمومة، الحب والجمال، الخير والعطاء، السحر والتضرع والشفاء، وهى أشهر المعبودات المصرية.

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