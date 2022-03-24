​ندوة وحفل غنائي بالأوبرا لإحياء ذكرى عبدالحليم حافظ

(أ ش أ):

بمناسبة ذكرى الفنان عبد الحليم حافظ، انطلقت ندوة ثقافية وفنية، بالإضافة إلى حفل غنائي مساء اليوم الخميس في قاعة سينما الحضارة بدار الأوبرا لعدد من نجوم الطرب.

استضافت قاعة سينما الحضارة بدار الأوبرا المصرية ندوة "زمن الفن الجميل" لإحياء ذكرى العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، تحت إشراف الفنان على شبانة، بمشاركة مجموعة كبيرة نجوم الطرب بالوطن العربي وعدد من الكتاب والنقاد والمهتمين.

يذكر أن الفنان عبد الحليم حافظ يعد ضمن أهم المطربين العرب في القرن العشرين، ولد في قرية الحلوات التابعة لمحافظة الشرقية في عام 1929، وبعد وفاة والديه قبل إتمامه لعامه الأول، انتقل للعيش مع خاله، والتحق في عام 1943 للدراسة في قسم التلحين التابع لمعهد الموسيقى العربية، وعمل بعد التخرج مدرسا للموسيقى لمدة 4 سنوات، ثم ترك التدريس والتحق بفرقة إذاعة الموسيقية، ثم أجيز بعدها للغناء في الإذاعة في عام 1951، وقدم على مدار مسيرته الفنية أكثر من 200 أغنية تعاون من خلالها مع أبرز الملحنين على الساحة الفنية في مصر. وقام ببطولة 16 فيلما سينمائيا.

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