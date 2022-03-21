"المعلمين" تنظم حفل تخريج دفعة برنامج تأهيل القيادات الشبابية

كتب- مينا غالي:

نظمت نقابة المعلمين بالتعاون مع اتحاد النقابات المهنية حفل تخريج دفعة برنامج تأهيل القيادات الشبابية وقيادات الجهاز الإداري للدولة تحت شعار "قائد.. وطني.. متميز"، في إطار خطة الدولة للاهتمام بتنمية الكوادر الشبابية.

وأكد خلف الزناتي، نقيب المعلمين رئيس اتحاد النقابات المهنية، أن البرنامج يهدف إلى توعية قادة المستقبل بالقضايا المعاصرة، وتعزيز قدراتهم في التغلب على التحديات بأسلوب علمي، يتفق مع أحدث المعايير والمتغيرات في قطاع التنمية البشرية واطلاعهم على أحدث ما وصلت إليه الثورة الصناعية.

وأشار الدكتور السيد خليفة نقيب الزراعيين، إلى أن استراتيجية الدولة تحث على الأخذ بيد الشباب في كل محافظات الجمهورية وتأهيلهم، وتوفير الوسائل المناسبة لدعم المواهب والطاقات الإبداعية وتمكينها.

وأشاد الدكتور أحمد عبد الرحمن مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، بالدور الذي تلعبه نقابة المعلمين في دعم وتطوير القيادات الشبابية وتنمية قدراتهم، بما يسهم في دعم خطط وأهداف الدولة للتنمية.