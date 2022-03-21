جبالي أمام البرلمان الدولي: التغيرات المناخية تُمثل تحديًا عالميًّا

كتب- نشأت علي:

ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة البرلمان المصري أمام الاتحاد البرلماني الدولي حول موضوع المناقشة العامة للجمعية "الوصول إلى صفر انبعاثات: حشد البرلمانات للعمل بشأن تغير المُناخ".

وجاءت أبرز محاور الكلمة في إطار مشاركة جبالي على رأس وفد برلماني مصري رفيع المستوى في أعمال الجمعية الـ144 للاتحاد البرلماني الدولي، والمنعقدة في بالي بإندونيسيا، على النحو التالي:

وأكد رئيس مجلس النواب أن التغيرات المُناخية تُمثل تحدياً عالميًّا استثنائيًّا مُتعدد الأبعاد والتداعيات السلبية، والمواجهة السريعة لها أصبحت إلزامية، مشيراً إلى أن الظواهر السلبية القاسية الناجمة عن التغيرات المُناخية تجعل المجتمع الدولي مُطالباً ببذل جهود حثيثة والتحلي بالإرادة الصادقة لمجابهة التغيرات المُناخية باعتباره هدفاً عالمياً من أجل إنقاذ العالم من أخطار تلك الظاهرة، والتي تتسبب في ضغوط على النظام الإيكولوجي مما يترتب عليه آثار كارثية على المجتمعات البشرية والنظم البيئية والإيكولوجية والتي بدورها تؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد جبالي أن الدولة المصرية أولت اهتماماً خاصاً بقضية تغير المُناخ، عبر رؤية وطنية شاملة تمضي فيها المجهودات الوطنية المصرية جنباً إلى جنب مع الانخراط الإيجابي والمُكثف في كل الأنشطة العالمية لمواجهتها، مشيراً إلى أن الدولة المصرية حرصت منذ بدء الجهود الدولية في مجابهة تغير المُناخ على الانخراط الإيجابي والبناء في كل المشاورات والاتفاقيات الدولية لمواجهة تلك الظاهرة، مؤكداً أن استضافة مصر الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المُناخ خير برهان على الإرادة المصرية الصادقة والجادة في بلورة جهد قانوني دولي مُنظم وعادل في مواجهة ظاهرة التغيرات المُناخية.

ودعا رئيس مجلس النواب الجميع إلى التحلي بالمسؤولية المُلقاة على عاتقنا جميعاً أثناء مجابهة تلك الظاهرة، واصفاً تلك المواجهة بالحتمية، والتي لا تستهدف حماية الأجيال الحالية فقط؛ إنما الأجيال القادمة من هذا الخطر المُهدد لسلامة عالمنا ومجتمعاتنا.