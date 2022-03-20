وزيرة الثقافة تنعي زكي فطين عبد الوهاب: أعماله لامست الوجدان

كتب- مصراوي:

نعت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الفنان القدير زكي فطين عبد الوهاب، الذى غيبه الموت اليوم الأحد 20 مارس عن عمر يناهز 61 عاما بعد صراع المرض.

وقالت عبدالدايم: إن الراحل تميز بأسلوب خاص في تجسيد الشخصيات وترك بصمات بارزة فى اعماله السينمائية والتليفزيونية التي لامست وجدان الجمهور، وقدمت العزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.

يذكر أن زكي فطين عبد الوهاب من مواليد فبراير عام 1961 وهو نجل المطربة الكبيرة ليلى مراد والمخرج فطين عبد الوهاب.

تخرج فى المعهد العالي للسينما قسم الاخراج، عمل بالاخراج والتمثيل وقدم للحركة الفنية ما يقرب من 52 عملا في السينما والتلفزيون ما بين ممثلا ومخرجا ومؤلفا.