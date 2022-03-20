بث مباشر.. البحوث الفلكية يستعرض هلال شهر رمضان بين الرؤية العلمية والبصرية

كتب- يوسف عفيفي:

ينظم المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الآن، ندوة تثقيفية بعنوان (هلال شهر رمضان بين الرؤية العلمية والرؤية البصرية).

ويتم بث الندوة من خلال الموقع الإلكتروني للمعهد وذلك التزاما بالإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة للحد من انتشار جائحة كورونا.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي والبحثي المنوط به المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، على أن تستعرض الندوة ظروف رؤية هلال شهر رمضان وكذلك الضوابط الشرعية لبدء الشهور الهجرية و رؤية أهلة الشهور العربية بين الفلك والشرع.

كما سيتم مناقشة كيفية حساب عدد ساعات الصيام في خطوط العرض العليا، ويتم تنظيم تلك الندوة بالتعاون مع دار الإفتاء المصرية في ضوء التعاون والشراكة بين المعهد والدار.

ومن منطلق الحسابات الفلكية التي يقوم بها المعهد، أقدم معهد فلكي في المنطقة، حيث تم تأسيسه عام 1839 كواحد من أهم الأهداف وهو الحسابات الفلكية وتحديد بدايات الشهور العربية.

وكان المعهد، أصدر بيانا وضح فيه أن بداية شهر رمضان لعام 1443 هو الموافق يوم السبت 2 أبريل 2022، بينما يظل تحديد الموعد رسميا يوم الرؤية عن طريق مفتى الديار المصرية، وكل عام وحضراتكم بخير.