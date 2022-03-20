مواعيد وأرقام عمارات.. بدء تسليم دفعة جديدة من شقق "دار مصر" في القاهرة الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، تسليم دفعة جديدة من شقق المرحلة الأولى لمشروع دار مصر في منطقة القرنفل،.

ويصل إجمالي عدد العمارات الجاري تسليمها لـ 14 عمارة، حيث يبدأ التسليم بداية من اليوم وحتى 6 أبريل المقبل.

وقال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إنه على العميل الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع التجمع الاول بالتسعين الشمالي خلف الداون تاون، لإنهاء إجراءات البنك.

وأضاف رئيس الجهاز، بعد ذلك يتوجه الحجز بخطاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بمقر الجهاز بمركز المدينة خلف محطة المياه بالتسعين الجنوبي، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.

وجاءت أرقام العمارات وتواريخ التسليم على النحو التالي: