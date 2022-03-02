رئيس الهيئة الهندسية: 75 مليار جنيه تعويضات إزالة المنازل لتطوير الطرق في القاهرة والجيزة

كتب- أحمد السعداوي:

قال اللواء أ.ح إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، إن الدولة صرفت تعويضات تقدر بنحو 75 مليار جنيه عن المنازل التي تمت إزالتها لتطوير الطرق وتوسعتها في القاهرة والجيزة.

وأضاف اللواء أ.ح إيهاب الفار، في كلمته خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددًا من المشروعات القومية في قطاعي الإسكان والطرق، اليوم الأبعاء، أنه تم الانتهاء من ستة محاور رئيسية بمحافظتي الجيزة والقاهرة، والعمل جارٍ في محاور أخرى، فضلًا عن ثلاثة محاور سيتم البدء فيها خلال شهر مارس الجاري.

وأوضح أن الدولة خصصت نحو 40 مليار جنيه لتنفيذ 14 مشروعًا، لافتًا إلى أن العقبة الأكبر كانت دفع التعويضات للمواطنين، مشيرًا إلى أن الأهالي تعاونوا بشكل كبير مع الدولة وأخلوا الأراضي والمنازل التي سيتم إنشاء الطرق عليها إيمانًا منهم بأهمية هذه المشروعات التي ستسهل لهم التنقل، مطالبًا بضرورة وقف البناء غير المخطط والعشوائي؛ لأن هذه العملية تستنزف قدرات الدولة وتعيق التطوير.

واستعرض اللواء إيهاب الفار المشروعات التي تم إنجازها في نطاق القاهرة والجيزة من محاور وطرق، بالإضافة إلى ما تم إنجازه من تطوير للطريق الدائري الأوسطي، وتطوير طريق الجيزة/ الفيوم ومحور الخمائل الذي يربط بين محور 26 يوليو والطريق الدائري، بالإضافة إلى محور المنصورية وطريق ترسا والممشى السياحي وأعمال الطريق الدائري الأوسطي.

وأوضح رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة أن كل وزارات الدولة قدمت الدعم للهيئة أثناء تطوير الطرق والمحاور؛ وعلى رأسها وزارتا الكهرباء والبترول، بالإضافة إلى دورها البناء في تذليل العقبات والصعاب أمام الهيئة والمتمثلة في نقل المرافق الخاصة بها -والتي تعترض أعمال التطوير- إلى مناطق أخرى.

وختم اللواء إيهاب الفار كلمته بتوجيه التحية إلى الشركات والمكاتب التي تعاونت مع الهيئة والمتمثلة في 25 مكتبًا استشاريًّا و60 شركة وطنية و50 ألف مهندس وفني وعامل.

ووصف رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة المحاور والطرق بأنها "شريان التنمية وقاطرة التقدم" في مصر.

وقال رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة إنه في إطار توجيهات القيادة السياسية منذ عام 2014 لتطوير وصياغة رؤية مستقبلية لتنمية الجمهورية الجديدة حتى عام 2030، تم وضع خطة مدروسة لتطوير وإنشاء المحاور والطرق التي استهدفت تخفيف الضغوط على إقليم القاهرة الكبرى نتيجة ارتفاع معدلات التنقلات اليومية من المحافظات الأخرى، مشيرًا إلى أنه قد تم التخطيط لتطوير محاور وطرق محافظة الجيزة من خلال محورين رئيسَين؛ المحور الأول تطوير المحاور المرورية القائمة وخلق محاور جديدة، والمحور الثاني ربط محافظة الجيزة بمختلف أنحاء الجمهورية من خلال الشبكة القومية للطرق.

واستعرض الفار تخطيط وتطوير إنشاء المحاور والطرق بنطاق محافظة الجيزة، مشيرًا إلى أن الجيزة تتكون إداريًا من 10 مراكز بالإضافة إلى 10 أحياء، موضحًا أنه تم البدء بالمناطق المزدحمة ذات الكثافة المرورية العالية جدًّا مثل مدينة الجيزة، كرداسة، أوسيم، أبو النمرس، البدرشين، بالإضافة إلى مدينة الشيخ زايد ومدينة 6 أكتوبر لتأثيرها على الحركة المرورية والكثافات المرورية على المحافظة.

وقال الفار إن الدولة صرفت تعويضات تقدر بنحو 75 مليار جنيه عن المنازل التي تمت إزالتها لتطوير الطرق وتوسعتها في القاهرة والجيزة، مضيفًا أنه تم الانتهاء من ستة محاور رئيسية بمحافظتي الجيزة والقاهرة، والعمل جارٍ في محاور أخرى، فضلًا عن ثلاثة محاور سيتم البدء فيها خلال شهر مارس الجاري.